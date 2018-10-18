Cibuti'deki

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cibuti'de inşası sürdürülen "dostluk barajı"nın Türkiye ile Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerini daha da ileri seviyeye yükselteceğini belirterek, "Bugüne kadar yapılan çalışmalarla baraj projesinde yüzde 50 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, Türkiye ile Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanındaki iş birliğinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Cibuti'de inşa edilen Ambouli Dostluk Barajı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ambouli Dostluk Barajı'nın iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha ileri seviyeye yükselteceğini ifade eden Pakdemirli, "DSİ tarafından inşa edilen bu baraj iki amaca birden hizmet edecek. Baraj, bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temininin yanında, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi de taşkınlardan koruyacak." diye konuştu.

Pakdemirli, barajda toplam 1,3 milyon metreküp dolgu yapılacağına işaret ederek, "DSİ, bu dolgunun yaklaşık 750 bin metreküplük kısmını tamamladı. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarla baraj projesinde yüzde 50 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Hedefimiz 2019 yılında bu barajı tamamlayarak hizmete almak ve Cibuti ile aramızdaki dostluğu ve su alanındaki iş birliğini daha ileri seviyeye yükseltmek." ifadesini kullandı.

- Barajın kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı

Türkiye, Slovenya, Karadağ, Makedonya, Somali, Senegal, Moritanya ve Cibuti ile su alanında işbirliği anlaşmaları imzaladı. Sudan, Pakistan, Cezayir ve Afganistan ile anlaşma imzalanması için de görüşmelerini sürdüren Türkiye, ayrıca Afrika'da Etiyopya, Nijer, Somali, Somaliland, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Cibuti'de içme suyu temini maksadıyla yeraltı suyu çalışmalarını devam ettiriyor.

Türkiye ile Cibuti arasında 13 Mayıs 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak amacıyla Ambouli Nehri üzerinde baraj yapımı konusunda mutabık kalınmıştı. Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli Dostluk Barajı'nın inşası için hibe anlaşması da ülkeler arasında 24 Temmuz 2016'da imzalandı. Temelden 71 metre yükseklikte ve 16 milyon avro bedelle inşa edilecek barajın, 24 Nisan 2017'de de yer teslimi yapıldı ve barajın kazı çalışmalarına başlandı. Barajın gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.