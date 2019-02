Cıbıltepe'de sonuna yaklaşılan sömestir yoğunluğu

KARS (AA) - Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayak tutkunları, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezindeki Habitat Otel sahibi Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sömestirde yüzde 100 yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yarıyıl tatilini kazasız ve yoğun bir ilgiyle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gemalmaz, "Kayak severlerimizin yanı sıra yarıyıl tatilinin son günlerini değerlendiren çocuklar, kayak ve karda oynayarak günlerini değerlendirdiler. Bugün sömestir tatilinin son günü olması dolayısıyla misafirlerimiz evlerine dönüyor. Tabii Sarıkamış'a olan ilgi devam ediyor." diye konuştu.

Gemalmaz, yarıyıl tatilinin pazartesi biteceğini ve çocukların okula başlayacağını ancak şubat ve mart ayları için de kayak merkezlerindeki yoğunluğun yine yüksek olacağını belirtti.

Kayak hocası Bülent Yılmaz'da, Sarıkamış kayak merkezi dünyanın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Yarıyıl tatili çok yoğun geçti. Önemli olan gelen misafirlerin memnun şekilde dönmeleridir. Sömestir tatilinin son günündeyiz, bundan sonrada doluluk oranları yüksek şekilde devam ediyor. Kayağın keyfini yaşamak isteyenleri Sarıkamış'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'dan kayak için Sarıkamış'a gelen Erol Doğan ise Sarıkamış'ı dans eden karlar ülkesine benzettiğini söyledi.

Doğan, "Sarıkamış'ın ormanları, kayak pistleri, otelleri çok güzel. Çocuklarla buraya geldik. Türkiye'de böyle bir kayak merkezi bulmak mümkün değil. Yeni telesiyejler yapılmış, pistler çok uzun. Bugün sömestirin son gününde ailece buradan mutlu ayrılacağız." dedi.

Ecenaz Doğan da Sarıkamış'ta kayak öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}