CHP'nin Zara mitingi

SİVAS (AA) - CHP Zara İlçe Başkanlığı, 24 Haziran seçimleri öncesi ilçede miting düzenledi.
İlçe meydanında düzenlenen mitingde konuşan İlçe Başkanı Arslan Kahraman, ilçe olarak seçim hazırlıklarını tamamladıklarını, "Tamam" demek için hazır oldukları söyledi.
CHP Sivas milletvekili adayları Ulaş Karasu, Sinan Öztürk ile Hasan Kılıç da düzenlenen mitingde 25 Haziran sabahı Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yaparak, meydanlarda şölen yapacaklarını söyledi.
Daha sonra miting alanına inen milletvekili adayları ve teşkilat mensupları partililerle birlikte halay çekti.