"CHP'nin yapması gereken hisseleri devretmektir"

AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şey, 'Bu hisseler, bu millete aittir, Türk milletine aittir. Dolayısıyla bu hisseleri, Türk milletinin bugün temsilcisi noktasında olan Hazine'ye devretmek, en doğal, en olması gereken husustur.' diyerek hisselerini devretmektir." dedi.

AK Parti Aksaray İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "AK Parti Aksaray 56. İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşan Dağ, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin ülke için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerin, 24 Haziran seçimleriyle gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için de önemine değinen Hamza Dağ, AK Parti'nin ülkeye hizmeti sürdüreceğini bildirdi.

AK Parti Hükümetleri'nin 16 yıldır eğitimden sağlığa, altyapıdan sanayiye birçok konuda başarılara imza attığını, ülke için dönüm noktalarından olan 28 Şubat'ın olumsuz etkilerinin de AK Parti tarafından ortadan kaldırıldığını vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Kur'an kursları ve 12 yaşından küçük gençlerin, çocukların camilerde eğitim almasının önündeki engeli biz 2012'de kaldırdık. Bu süreçlerde birtakım operasyonlar, birtakım manipülasyonlar hep yaşandı. Çünkü biliyorlardı ki biz bu ülkenin evlatlarının, kendi öz değerlerine dönmelerini sağladığımızda, bu ülkenin evlatları sadece kendi coğrafyasına sığmayacak, sadece Aksaray'da kalmayacak önce Türkiye’ye, daha sonra dünyaya çıkacak. Böyle olunca bir tane Recep Tayyip Erdoğan dünya nizamını yerinden oynatırken, tek başına dünyaya bunu haykırırken, bugün bir Recep Tayyip Erdoğan değil, yüzlerce Recep Tayyip Erdoğan var."

Suriyeliler üzerinden yürütülen birtakım olumsuz politikalara da değinen Dağ, "Bizim yapmış olduğumuz politikanın olumsuz yansıması için uğraşanlar var ama şunu iyi bilin ki Türkiye'de yaşanan suçlarla ilgili oranlarda, Suriyelilerin karışmış olduğu oran yüzde 1 civarında ama bunu köpürterek olayı başka bir noktaya götürüyorlar. Eğer bu teşkilat Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmamış olsaydı, bugün 3,5 milyon Suriyeli vatandaşın akıbetleri belirsiz olabilirdi. Kucak açtığımız bu 3,5 milyon Suriyeli ve yeni gelecek nesiller, yüzyıllar boyunca bizim şu anda onlara yapmış olduğumuz misafirperverliği konuşuyor olacak." diye konuştu.

Dağ, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devri konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP hisseleri noktasında bir tartışma devam ediyor. Bir kere çok net ve açık olan bir konu var. Burada CHP’nin kuruluş aşamasında Hindistan Müslümanlarının, Kurtuluş Savaşı'nda hem ülkemizin, bu milletin kurtulması için hem de hilafetin kurtulması noktasında toplamış olduğu yardımlardan, hibelerden bu bankanın kurulmuş olması çok net ve açıktır. Bunun Celal Bayar tarafından kurulmuş olması ne kadar tarihi bir gerçeklikse Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, aynı şekilde bu toplanan paralarla kurulması da tarihi bir gerçektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine baktığımız zaman da temettülerinin Türk Dil Kurumuna, Türk Tarih Kurumuna verilmesi gerektiği, diğer taraftan da mülkiyetin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması noktasında bir ifadesi var. O dönem başka bir siyasi parti yok ki. Daha sonra birçok siyasi parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şey, 'Bu hisseler, bu millete aittir, Türk milletine aittir. Dolayısıyla bu hisseleri, Türk milletinin bugün temsilcisi noktasında olan Hazine'ye devretmek, en doğal, en olması gereken husustur.' diyerek hisselerini devretmektir."

Toplantıya, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve çok sayıda partili katıldı.