CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devredilmesi isteği

KAYSERİ (AA) - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda gündeme taşınan CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin 14 yıl önce açtığı davayı hatırlatarak, hisselerin hazineye devredilmesi gerektiğini bildirdi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında CHP'deki İş Bankası hisselerinden vatandaş olarak payına düşeni almak için Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığını anımsattı.

O dönem, 4'üncü duruşmanın sonunda mahkemenin zaman aşımından dolayı davanın reddine karar verdiğini anlatan Şahin, "O zaman hakime bir davanın zaman aşımıyla reddedilmesi için 4 duruşma beklenmesine gerek olmadığını belirtmiştim. Temyize başvurduk ancak çok talihsiz şeyler yaşadık. 2 defa Yargıtay'da bizim temyiz dosyamız kayboldu. Bana birileri 'Uğraşma bu işle' şeklinde uyarılarda bulundu o dönem. Ankara'ya git gel yorulduğum için ve kamuoyuna sesimizi duyurduğumu düşündüğüm için bıraktım davayla uğraşmayı. Ben vatandaş olarak bu hisselerden payıma düşeni istemiştim." diye konuştu.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin kaynağını, Milli Mücadele döneminde Hindistan'daki Müslümanların gönderdiği yardım paralarının oluşturduğunu öne süren Şahin, bu paranın bir siyasi partiye gönderilmediğini, tüm ülke insanlarına gönderildiğini dile getirdi.

CHP'deki banka hisselerinin hazineye devredilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"1946'ya kadar tamam CHP temsil etti bu ülkeyi. Ancak daha sonra CHP bu ülkeyi temsil etmedi, bir siyasi partiydi ve kendisine oy verenleri temsil etti. Hindistan'daki Müslümanların gönderdiği para da CHP'ye ya da ona oy verenlere gönderilmedi, bu ülke insanına gönderildi. Bu nedenle hisseler hazineye devredilmeli. Cumhurbaşkanımız da 14 yıl sonra bunu dile getirdi. İnşallah bu haksızlık son bulur. Bu Siyasi Partiler Kanunu'na da aykırı bir durum. Bir siyasi partinin büyük bir holdinge ortak olması, iştiraklerine yönetim kurulu üyesi belirlemesi, alım satımdan işçilerin alımına kadar karışması, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı. Cumhurbaşkanının bunu dile getirmesi, bu hukuksuzluğu çözecektir diye düşünüyorum."

- "Yüzde 28'lik hisse hiç değişmiyor"

Şahin, CHP'nin İş Bankası hisselerinin yüzde 28'ine sahip olduğunu ve partinin bu parayı kullanmadığını iddia ettiğini belirtti.

Bu hissenin hep yüzde 28 olarak kaldığını, kullanılmaması durumunda bunun her yıl artması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"CHP bu hisselerden dolayı nakit bir para almadığını söylüyor. Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na da ben davayı açana kadar para vermiyorlardı. Ben davayı açıp gündeme gelince onlar da dava açtı bizim davadan cesaretle. Sonra bu kurumlar para almaya başladılar. İnşallah bu paralar gerçek sahibine dönecektir. Ben bir şirkete ortaksam, her yıl kar payımı alırım, almıyorsam bu benim hisseme eklenir, büyür gider. Eğer nakit para almıyorsanız niye hisseniz hiç artmıyor. Duruşmalarda ben Atatürk'ün vasiyetinin getirilmesini istedim ancak getirilmedi. Ben Atatürk'ün böyle bir vasiyette bulunacağına inanmıyorum. Atatürk 'Bu hisseler bu partide kalsın, başka kimse faydalanmasın' diyecek bir lider değil. Mutlaka bunu düzeltirdi ömrü vefa etmedi."