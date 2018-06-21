CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Sadece CHP'lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım

İSTANBUL(AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fox TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

"350 bin öğretmen atanamamış, bekliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini eleştiren vatandaşları dinlediği radyo programa ilişkin soru üzerine İnce, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın ruh hali iyi değil. '15 sene önce evlerde fırın, buzdolabı.' yoktu, diyorsa doktora gitmesi lazım. Ağaç kovuklarında mı saklıyorduk yiyeceklerimizi. Dışarıda çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk. Bu nasıl bir ruh halidir. Erdoğan'a sorulan o sorular, Erdoğan'ı üzmez, destek verir. Erdoğan'a bu soruları hiç kimse soramaz. Son üç gün kala imaj düzeltme çalışması olmuş. 'Vah be diktatör, değil bu. Her soru sorulabiliyormuş.' Bu tarzan zorda. İşi zor, kötü. Farkında kötü gittiğinin, imajı düzelme çabası bu. Ona hizmet eder. Bunun anlaşılacağını düşünüyorum. İzlediğim anda tamam dedim. Kurgu demiyorum, haksızlık olur ama Erdoğan'a hizmet eder. Şimdiye kadar bu sorular sorulamadı. Şimdi nasıl, neden soruluyor? Seçime kaldı 3 gün. 'Atanamayan öğretmen yok.' diyor. İnsaf, 350 bin öğretmen atanamamış bekliyor."

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını ifade eden ince, birinci turda kazanacağına önceden inanmadığını, ancak kampanyada çok iyi bir aşamaya geldiklerini, birinci turda Cumhurbaşkanı seçileceğini ve Millet İttifakı'nın da çoğunluğu elde edeceğini meydanlarda gördüğünü söyledi.

İnce, seçildiğinde CHP'den istifa etmeyeceğini belirterek, "Kabinede CHP'li bakan olacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Bakanlar Kurulu'nda CHP'liler olacak. MHP'liler, İYİ Partililer, HDP'liler, AK Partililer olacak. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım." dedi.

"Bankalarla ilgili hemen sektörel bazda bir düzenleme yapacağız"

Olağanüstü Hal'i (OHAL) kaldıracağını, öncelikli olarak da yargı ve ekonomiye el atacağını anlatan İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Kimse başka türlüsünü hayal etmesin. Dünyanın en iyi ekonomistlerini getirin, para politikalarının başına koyun, yargınızı düzeltemezseniz, ekonominizi düzeltemezsiniz. Çünkü güven veremezsiniz. Para, güvenli bir liman ister. Yabancı bir yatırımcı da yerli bir yatırımcı da şunu bilmeli. Türkiye bir kurallar ülkesidir. Merkez Bankası Başkanı parti genel merkezine çağrılmayacak. Polisiye tedbirlerle faiz düşmez, enflasyon, döviz düşmez. Bunu bileceksin. Bankalarla ilgili hemen sektörel bazda bir düzenleme yapacağız. Merkez Bankası Başkanı ve yönetimini siyasetten arındıracağız. Bunları yapmamız lazım."

"Bu seçimin kaybedeni olmayacak"

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olduğunda "rövanşist" davranmayacağını ifade ederek, şunları aktardı:

"Devri sabık olmayacak. İntikam yok. Bu seçim diğer seçimlerden farklı olacak. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Bir tek anket firmaları kaybedecek. AK Partililer de kazanacak bu seçimde. Yani dolar düştüğü zaman, piyasalara güven geldiği zaman, AB ile ilişkilerimiz geliştiği zaman, soğan doları geçmediği zaman, mazot fiyatı çiftçiye ucuzladığı zaman AK Partililer niye üzülsün? Erdoğan sürekli kavga eden bir adam. Dünyayla kavga ediyor, Türkiye içinde kavga ediyor. Ben barıştıracağım. Barışacağız önce. Önce kendi içimizde, daha sonra da bölgede barışacağız. Suriyelileri evlerine davul zurnayla göndereceğiz. Bütün bunları yaparken AK Partililer niye üzülsün? Kimse kaybetmeyecek."

Cumhurbaşkanı seçildiğinde, AB ile ilişkileri düzeltmek için üye ülkelerin başkentlerini gezeceğini belirten İnce, "Hemen masaya oturacağım. Bazı konular var ki savunmaya gerek yok. Bizim yargı sistemimiz yanlış. Adamlar 'Senin yargın yanlış.' diyor. Bence de doğru söylüyor. Düzelteceğim ama AB istediği için değil, bizim ihtiyacımız var, insanımız hak ettiği için." dedi.