'CHP'nin çakma vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalışması saygısızlık'

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefet partisinin ciddiyetten yoksun vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalıştığını, bunun seçmene saygısızlık olduğunu ve vatandaşların gereken cevabı 24 Haziran'da vereceğini söyledi.

CHP’nin vaatlerinin içinin boş olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek:

CHP Seçim Bildirgesi’nde, @Basinilankurumu’nda gazeteci sendikalarının temsil edilmesi vaat ediliyor. 1961 tarihli kanuna göre BİK Genel Kurulu’nda 57 yıldır gazeteciler sendikasından temsilci var. #içiboşvaatler

— Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 29 Mayıs 2018

Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP'nin vaatlerinin içinin boş olduğunu belirtti.

Söz konusu vaatlerden örnek veren Çavuşoğlu, "CHP Seçim Bildirgesi’nde, Basın İlan Kurumunda gazeteci sendikalarının temsil edilmesi vaat ediliyor. 1961 tarihli kanuna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda 57 yıldır gazeteciler sendikasından temsilci var. Ana muhalefet partisinin ciddiyetten yoksun, çakma vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalışması, seçmene saygısızlıktır. Vatandaş 24 Haziran'da gereken cevabı verecek" paylaşımında bulundu.

Muhabir: Sarp Özer