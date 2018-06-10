'CHP'nin bu ülkede dikili ağacı yok'

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



"Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, "Şimdi çıkmış kafayı nereye takmış biliyor musun? Benim açıkladım ya, 'Millet kıraathaneleri' dedim, kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane deyince ne anlıyor biliyor musun? Kumarhane anlıyor. Ne anlıyor biliyor musunuz? Hani iskambil oynarlar ya bunların bunların birçoğu, okey taşları vesaire filan, falan onu anlıyor." sözleriyle eleştiren Erdoğan, "Bak, Bay Kemal, Bay Muharrem, kıraat okumaktır, kıraathane okuma evi." diyerek, Zeytinburnu Belediyesi'nce açılan kıraathanenin videosunu vatandaşlara izletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Zeytinburnu'ndaki kıraathaneyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ben dedim ya buraya gelecekler çocuklar, 24 saat açık. Çayını, kahvesini içecek, interneti var, kekini orada yiyecek. Hatta hatta Zeytinburnu bir de çorba veriyor. Bunlar da var ve bunlar ücretsiz olacak. Şimdi ben bunu söyledim adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok. Bize bunları yutturamazsınız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da benim halkım, vatandaşım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek. Hazır mıyız? Kocaeli, şu dersi bir verin be ama bambaşka verin. Şimdi ortaya başka çıkanlar da var. Hepsine birden verin. Ankara'nın, İstanbul'un, Antalya'nın standartlarını Bursa'ya, Kocaeli'ne, Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Artvin'e, Şırnak'a taşımanın kavgasını verdik."



"Ufuk yok"

Kocaeli'ni İstanbul'a, Ankara'ya ve güzergah üstündeki şehirlere Yüksek Hızlı Tren Hattı'yla bağladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ama bunlar bu işten anlar mı? Kardeşlerim, siz çırağa bakkal dükkanınızı teslim eder misiniz? Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Bunlar çırak bile değil. Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle bağlanmış olacak.



Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı, Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle. Tutturdu otomobil. 'Ne otomobili.' diyor. 'Bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor.' diyor. Kocaeli, Bursa ile beraber otomobilin merkezi ama o zannediyor ki bizim bu otomobil projemiz benzinli veya mazotlu. Değil. Bay Muharrem, bu elektrik-elektronik, bununla çalışacak. Tesla'nın sahibi Elon ziyaretimize geldi. Dünyada şu anda önemli bir proje. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi ya bize? Bu adamla iş yapılır diye geldi."



"Dünyaya en güzel cevabı vereceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kocaeli 24 Haziran'da durmak yok yola devam diyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? 24 Haziran'da Cumhur İttifakını rekora taşıyor muyuz?" sözlerine, vatandaşlar "evet" diye karşılık verdi.



Bunların, AK Parti iktidarlarının Kocaeli'deki 16 yıllık hizmet dağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz, iki pusula tek zarf. Anlıyorsunuz değil mi? İki pusula olacak. Bu pusulanın bir tanesinde cumhurbaşkanı adayına mührü basacaksınız. Diğerinde de AK Parti'ye mührü basacaksınız. Cumhur İttifakının altında malum iki parti var ve sizlerin desteğini istiyoruz." dedi.



Erdoğan, yurt dışında olanlara, Türkiye'nin değişik yerlerindeki akrabalara da ulaşılması gerektiğinin altını çizerek, "24 Haziran bir başka. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz. Demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz." diye konuştu.



"Bunlar milleti inim inim inlettiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'de dikili ağacı dahi olmayanların adeta gözlerini yapılan yatırımlara diktiğini söyledi.



Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Tek parti CHP'si yıllarında biliyorsunuz milleti inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar, ezanı Türkçe okutanlar değil mi? Biliyorsunuz, imam hatiplerin israf olduğundan bahsediyorlar. 2023 projelerimizi rafa kaldırmaktan bahsediyorlar. Hızlı tren hatlarını çürümeye terk etmeyi vadediyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmayı konuşuyorlar. Dünyanın dört bir ucunda ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldıran mazlum ve mağdurlara sahip çıkan kurumlarımızı TİKA'yı, AFAD'ı bunları kapatmaktan bahsediyorlar. Şu cehalete bakın. Bu TİKA, dünyanın dört bir yanında fakir fukara, garip gureba bunlara ulaşıyor. Tarihi eserlerimizi yeniden ayağa kaldırıyor. AFAD, nerede bir garip varsa, nerede bir hasta varsa ona ulaşıyor. Sen bütün işleri bitirdin de şimdi onları mı kapatacaksın? Daha dur bakalım. Sen kimsin? Haddini bil."



"O apoletleri sen mi taktın ki sen sökeceksin?"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ya adamın işi gücü yok ya gitmiş İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Kim o İsmail Metin Paşa? 2. Ordu Komutanı. Afrin operasyonunu yürüten komutan. Ben de tabii Malatya'ya gittim. O akşam Türkiye Esnaf Sanatkarları Odası iftar verdi. Onlar protokol mensubu aynı zamanda ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamı yapıyorum, konuşmanın bir yerinde alkışladılar. Bu alkışı beyefendi kendisi için 'Bu beni zora soktu' diyor. Ya sen böyle bir konuşmaya zaten layık değilsin ki ve tuttu 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Ya o apoletleri sen mi taktın ki sen sökeceksin. O apoletleri bu millet taktı ve bunu sökecek merciler bellidir, yargıdır yargı, cahil. Bunu da öğren. Senin böyle bir yetkin yok. Cumhurbaşkanı olsan da yok. Bunların hepsi yargı süreci içerisinde olacak işlerdir. Bunları, lafı eğip, bükmeden bu sorulara cevap versinler.



Şimdi Kocaeli, ülkemizin ve şehrimizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmıyoruz değil mi? Bunun için 'Güçlü Meclis' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü hükümet' diyor muyuz? Bunun için 'Güçlü Türkiye' diyor muyuz? Allah'ın izni, sizlerin teveccühü ile bu yıkım ekibine dört gözle bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle hizmet ve atılım düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz."