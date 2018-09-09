CHP'nin 95. kuruluş yılı

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin, bugün de gelecekte de demokrasiyi hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Partisinin 95'inci kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserinden biri CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı, özgürlüklerin, demokrasinin savunucusu olduğunu belirtti.

Karaca, örnek gösterilecek köklü geçmişe sahip partisinin, ilklerin, özgünlüklerin, devrimlerin, aydınlanma ve mücadelenin, akıl ve bilimin sembolü olduğunu vurgulayarak, buna karşılık bugün hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığının yerini siyasi otoritenin aldığını, din ve vicdan hürriyetinin garantisi laikliğin ise yok sayıldığını savundu.

İnançların sorgulanır hale getirildiği inancı, etnik kimliği ne olursa olsun millet olabilenlerin ayrıştırıldığı, "üniter yapı ve bölünmez bütünlük" kavramlarının anayasada bir cümleden ibaret hale geldiğini iddia eden Karaca, Türkiye'de birleştirici bir güç ve iktidara ihtiyaç duyulduğunu, bunun da CHP olduğunu aktardı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Gün, direniş günüdür. Gün, kararlılık günüdür. Gün, yılmadan, yorulmadan, dayanışma ve örgütlülük bilincini bırakmadan mücadele günüdür. Türkiye'yi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere geçit vermeyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi, köklü tarihinde olduğu gibi bugün de gelecekte de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunmaya devam edecektir. Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu Kurtuluş mücadelesinin emanetçileri olarak, geçit vermeyeceğimizi bir kez daha büyük bir inanç ve kararlılıkla ifade etmek istiyorum."