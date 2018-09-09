CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü

KARAMAN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaman'da tören düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

CHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Onur Irgat, törende yaptığı konuşmada, partisinin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan parti olduğunu belirtti.

Irgat, CHP'nin halkımızı kucaklamaya devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel miraslarıyla, geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden ilkelerin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyerek uluslararası ölçekte faaliyetlerini sürdüren Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisine de katılım sağlamıştır. Çağdaş sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan “özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği ile demokratikleşme” kavramları içinde bulunduğumuz dönemde CHP’nin Türkiye’de kurumsallaştırmaya çalıştığı ve programlarında önemle vurguladığı başlıca ilkeler arasında yer almaktadır."