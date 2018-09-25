CHP'lilerden Divriği'deki sondaj çalışmalarına tepki

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve beraberindeki 6 CHP'li milletvekili, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla yapıldığı iddia edilen sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

Beraberindeki Sivas milletvekili Ulaş Karasu, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, Ankara milletvekili Servet Ünsal, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan ve İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ile Mursal köyüne giden Karaca, devam eden sondaj çalışmaları hakkında işçilerden bilgi aldı.

Daha sonra Mursal Barajı kıyısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaca, gördükleri manzara karşısında kaygılandıklarını söyledi.



Karaca, Divriği'nin sulama suyu ihtiyacını sağlayan Mursal Barajı'nın 600 metre yakınında altın madeni rezervleri için sondaj çalışmaları yapıldığını belirterek, "Yasa gereğince içme suyu havzalarının bulunduğu bölgelere 1 kilometre mesafede, çapta bu tür bir araştırma ve bu tür bir çalışmanın yapılması mümkün değildir." dedi.

Yetkililere seslenmek istediğini dile getiren Karaca, "Divriği'nin ve çevresinin yaşam alanı olan, tarımsal alanda ve hayvancılıkta kullanabileceği tek su kaynağı Mursal Barajı'nın hemen 600 metre dibinde siyanürle altın aranacağı ve siyanürle altın çıkarılması muhtemel bu sondaj çalışmasının anlamı nedir? Eğer burada insanlarımızı, doğamızı, topraklarımızı ve her şeyden önce Divriği'nin ve çevresinin tek içme suyu kaynağı olan Mursal Barajı'nın tüm kaynaklarını bu altın madeni için harcayacaksak buradaki insanlarımız neyle karşı karşıya?" şeklinde konuştu.

"Bu proje derhal durdurulmalıdır." diyen Karaca, şunları kaydetti:

"Altının değeri, insan yaşamının değerinden daha fazla değildir. Bu içme suyundan faydalanan, bu barajdan topraklarını sulayan, o topraktan yetişen ürünlerle çocuklarını, Divriği'yi ve çevresini besleyen bu vatandaşlarımızın sorunlarına, haykırışına yetkililerin bir an önce ses vermesini, o sağır edilmiş kulaklarının bir an önce Divriği ve Mursal'ın haykırışlarını duymalarını istiyoruz. Onların bu haykırışına ses olmak, bu haykırışlarını Ankara'da en üst makamlara ulaştırmak için milletvekili arkadaşlarımızla burada incelemeler yapmak ve gereken raporu tüm yetkililere duyurmaya, ileterek buradaki mücadeleye destek olmaya geldik."

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise 2 aya yakındır Divriği'nin gündemini yoğun bir şekilde işgal eden sorun nedeniyle burada olduklarını, bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceklerini vurguladı.

Açıklamaya bazı köylüler de katıldı.



Daha sonra Mursal köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Karaca, çalışmaların sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.