CHP'li vekiller Ilgın'da

KONYA (AA) - Türkiye'deki 14 şeker fabrikası için özelleştirme kararı alınmasının ardından, fabrikaların bulunduğu çeşitli illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri Ilgın ilçesine geldi.



Şeker fabrikalarının özelleştirme kararının alınması üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri Ilgın Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Burada fabrika önünde işçiler ve çiftçiler ile bir araya gelen CHP'li heyet açıklamalarda bulundu.

Fabrika önünde toplanan fabrika çalışanı ve çiftçilere seslenen Ağbaba, şekerden daha milli ve yerli bir ürünün olmadığını söyledi.

"Bu siyasi bir mesele olmaktan öte bu bir milli meseledir" diyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bu işin öncülüğünü işçiler yapıyor bizde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu meselenin milli bir mesele olduğunu ve vatan meselesi olduğunu söylüyoruz. Özelleştirmeye tüm siyasi partiler, meslek odaları karşı çıkıyor. Bu özelleştirme her açıdan zararlı bir özelleştirme, hem sağlığa, ekonomiye, istihdama, çiftçiye, toprağa ve vatana zararlı bir özelleştirmedir."

Yapılan konuşmaların ardından milletvekilleri ve işçiler, "Şeker vatandır, vatan satılmaz" sloganı attı.



