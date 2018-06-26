CHP'li Milletvekili Gürer, seçmene teşekkür etti

NİĞDE (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde, partisini destekleyen ve seçim çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Niğde'den ikince kez milletvekili seçilen Gürer, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde, adil olmayan şartlara rağmen partisinin oylarını artırdığını söyledi.

CHP'nin 60 yıl aradan sonra Niğde'de üst üste iki kez seçim kazandığına dikkat çeken Gürer, "Özgür iradesini sandığa yansıtan tüm yurttaşlara ve parti örgütlerine teşekkür ederim. CHP, 1 Kasım 2015'te yüzde 20 olan oy oranını 24 Haziran seçimlerinde de korurken, 39 bin 495 olan oy sayısını, 42 bin 965'e çıkarmayı başarmıştır. Niğde'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde aldığı oydan yaklaşık 3 bin oy daha fazla almayı başarmıştır." dedi.

Öte yandan Niğde Adliyesi arşivinde çıkan yangının düşündürücü olduğunu aktaran Gürer, Vali, İl Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile tüm personelin seçim güvenliği ile ilgili duyarlılığına da teşekkür etti.