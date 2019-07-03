CHP'li Karasu'dan kene vakalarıyla ilgili soru önergesi

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi verdi.
Karasu, yazılı açıklamasında, Bakan Koca tarafından cevaplanması talebiyle yazılı soru önergesi verdiğini belirtti.
Milletvekili Karasu’nun, önergesinde şunlar yer aldı:
"Son 17 yıl içerisinde KKKA hastalığı nedeniyle hayatını yitiren kaç vatandaşımız vardır? Sağlık Bakanlığı KKKA hastalığı için ne tür çalışmalar yapmaktadır? Vakaların sık görüldüğü bölgelerde, sakinlerin bilgilendirilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Söz konusu vakalar sonucu başvurulan hastanelerde yeterli ekipman ve sağlık personeli bulunmakta mıdır?"