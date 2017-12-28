CHP'li Aldan hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - Şehit aileleri, katıldığı bir radyo programında 696 sayılı KHK'nın 121. maddesini eleştirirken 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkanlara yönelik tepki çeken ifadeler kullanan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve beraberindekiler, suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi başsavcılığa vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Dilekçeyi sunduktan sonra adliye önünde basın açıklaması yapan Sözen, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesini eleştirirken söylediği "Bu düzenleme, 'benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim' mantığını toplumda yayma anlayışıdır" ifadeler üzerine CHP Muğla Milletvekili Aldan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Aldan'ın söz konusu ifadeleri kullanarak şehit ve gazilere hakarette bulunduğunu savunan Sözen, Aldan'ın TCK 125. ve 130. maddeye göre yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.

Sözen, şöyle devam etti:

"Muhtemelen sarhoşken böyle açıklama yaptıklarını düşünüyoruz. Çünkü kafası, dengesi yerinden olan hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, milletin birliği, beraberliği için sokaklara dökülmüş, darbeyi engellemiş 251 şehidimiz, 2 bin 191 gazimiz için it sürüsü demeye hakları ve hadleri yoktur, olmamalıdır. Biz bu sözleri misliyle iade ediyoruz. CHP Genel Başkanına buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Eğer siz gerçekten şehit ailelerimize, gazilerimize yapılan bu hakaretlere karşıysanız derhal MYK'nizi toplayın, bu ve buna benzer CHP'nin içerisinde kümelenmiş bir sürü PKK sevicisini partinizden uzaklaştırın."

İt sürülerinin çukur açıp hendek kazanlar arasında aranması gerektiğini aktaran Sözen, milletvekillerinden Aldan'ın dokunulmazlığına ilişkin fezleke Meclise geldiğinde kaldırılması yönünde oy kullanmalarını istedi.