banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

CHP'li Aldan hakkında 610 kişiden suç duyurusu

- Muğla Milletvekili Aldan hakkında, 696 sayılı KHK'ye ilişkin sözleri nedeniyle Ankara'da 610 kişi suç duyurusunda bulundu

02 Ocak 2018 Salı 17:23
CHP'li Aldan hakkında 610 kişiden suç duyurusu
banner230

ANKARA (AA) - CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, katıldığı bir radyo programında sarf ettiği 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin sözleri nedeniyle 610 kişi suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aldan hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Ankara'da 610 kişi şikayette bulundu.

Suç duyurusunda bulunanlar arasında bazı 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile vatandaşlar yer alıyor.

Diğer illerdeki suç duyurularının da yetkisizlik kararlarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi bekleniyor.

CHP Milletvekilli Aldan, 26 Aralık 2017'de katıldığı bir radyo programında, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıCHP Muğla Milletvekili Ömer Süha AldanSuç Duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim