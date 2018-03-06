Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Lale Karabıyık ile Vatan Partisi'ni ziyaret etti.

06 Mart 2018 Salı 20:15
CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret
banner230

ANKARA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Lale Karabıyık ile Vatan Partisi'ni ziyaret etti.

CHP heyetini Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcıları Tülin Oygür, Hasan Korkmazcan, Mehmet Cengiz ve Nusret Senem karşıladı.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, CHP olarak toplam 8 partiyi ziyaret ettiklerini ve parti ziyaretlerini tamamladıklarını söyledi.

Özel, Vatan Partisi ile görüşmenin, Seçim Kanunu'na yönelik ortak eleştirilerin karşılıklı teyidi ve tam mutabakat şeklinde gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm seçmenlerin oy vermeye giderken umudu, ülkeleri için en doğru kararı vermek, yaptıkları tercihin sayım aşamasında birleştirme tutanaklarına seçim sonucunu aynen yansıması ve parlamento oluştuğunda da seçmenlerin siyasi tercihlerini parlamentoya tam yansıması yönündedir. Bugün, darbe anayasasının ürünü olan daha sonraki hükümet döneminde de korunmuş ve bu yüzde 10'luk barajı kaldırma vaadini esas vaat olarak getirmiş ama 16 yılın sonunda ona sarılmış bir hükümetin yarattığı temsilde adaletsizlikle karşı karşıyayız."

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla seçim barajının yüzde 0'a indirilmesi ve tüm siyasi partilerin ayrım yapılmaksızın Meclis'te yer alabilmelerine ilişkin tekliflerini Vatan Partisi ile paylaştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son 7 Haziran'da Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin ittifak talebine olumsuz yanıt veren iktidar partisinin bugün ittifakla ilgili yaklaşımını seçim barajının aşılması ile ilgili bir yaklaşım değil, yüzde 50+1'in ve yüzde 10'un ittifakı yapacak kendileri açısından aşılmasını ama ittifak yapmayan partiler açısından yüzde 10'luk barajın korunmasını son derece tehlikeli ve adaletsiz buluyoruz. İttifaka katılan ve yüzde 1 oy alan bir parti, Meclis'te temsil edilirken, ittifak yapmayan ama yüzde 9,99 oy alan bir partinin parlamento dışında kaldığı bir durum anayasanın eşitlik ilkesine temelden aykırıdır."

Özel, yarın yapacakları MYK toplantısından sonra taleplerini, yasa Meclisten geçmeden önce ileteceklerini aktardı.

"Yüzde 10 barajının kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz"

Utku Reyhan da ittifakları düzenleyen kanun teklifi ile ilgili görüşlerini CHP heyetine ilettiklerini söyledi.

Türkiye'de seçim geleneğinin çok köklü olduğunu, buna gölge düşürecek, şüphe uyandıracak, seçimlerde şaibe yaratacak, şeffaflığı engelleyecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade eden Reyhan, şöyle konuştu:

"Temsilde adaletin sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 10 barajının kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yönetimde istikrar ilkesi son anayasa değişikliği ile zaten sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bu açıdan yönetimde istikrarı sağlayan bir sistemdir. Şimdi sorun temsilde adaletin sağlanmasıdır."

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
ChpCHP'den Vatan Partisi'ne ZiyaretPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim