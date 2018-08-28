CHP'den sendikalara ziyaret

ANKARA (AA) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eğitim politikaları hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) ve Anadolu Eğitim Sendikası'na ziyarette bulundu.

Kaya, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi'ndeki ziyaretinde, eğitim politikalarının ülkenin geleceğinin şekillenmesindeki önemini vurgulayarak, farklı fikirleri dinlemek ve görüş alışverişinde bulunmak için sendika ve kurumları ziyaret ettiğini söyledi.

Öğretmenlerin, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle çalışmalarının eylülde başlayacağını hatırlatan Kaya, "Öğretmenlerimiz, göreve başlamadan önce hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz hem de velilerimizin sorunlarını masaya yatıralım, fotoğrafını çekelim istedik. Daha sonra sözümüzü bilgiye, birikime dayalı ve liyakat esasına göre söyleyelim istedik." ifadesini kullandı.

Kaya, eğitim uygulamalarına ilişkin eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ziyaret edeceğim. Eğitimin barışa sunacağı çok şey var. Ziyaret ettiğim tüm sendikaların eleştiri ve önerilerini de Bakan Selçuk'a sunacağım." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da CHP'nin sendikalar, eğitim kuruşları ve sosyal ortaklarla iletişim ağı örmeye yönelik adımlarından duyduğu memnuniyeti bildirdi. Yalçın, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımların iyi bir geleceğin inşa edilmesindeki önemine değindi.

Yalçın, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Küresel anlamda, Türkiye'nin her taraftan hedef alındığı bir zeminde, Türkiye'deki bütün bileşenlerin ortak hareket edebildiği, milli meselelerle ortak davranabildiği bir Türkiye'ye şiddetle ihtiyaç var. O yüzden bu ziyaret bizim için son derece kıymetli."

Daha sonra, TEM-SEN ve Anadolu Eğitim Sendikası'nı ziyaret eden Kaya, TEM-SEN Genel Başkanı Nermin Taşçıoğlu ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici görüştü.