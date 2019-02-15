ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, reel kesime ait tüm verilerin ekonomik krizin millet üzerindeki yükünün giderek ağırlaştığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan Kasım 2018 dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

2018'in son üç ayını kapsayan TÜİK Kasım ayı işgücü ve istihdam verilerinin ekonomide yaşanan ani duruşu gözler önüne serdiğini savunan Öztrak, "Söz konusu verilere göre son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye ulaştı. Yine aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranı ise 2 puan birden artarak, yüzde 12 sınırını da aştı ve yüzde 12,3'e çıktı. Gerek işsiz sayısında gerekse işsizlik oranında yaşanan bu artışlar, 2009 krizinden bu yana görülen en yüksek artışlar olarak kayda geçti." ifadelerini kullandı.

İş gücüne dahil olmayan ama "iş bulsam çalışırım" diyenlerin de hesaba katıldığı "geniş tanımlı işsiz sayısı"nın ise Kasım 2018 döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişilik artışla 6 milyon 117 bin kişiye ulaştığını belirten Öztrak, "Geniş tanımlı işsizlik oranı ise 1,6 puan artışla yüzde 17,8'e ulaştı. Buna mevsimlik çalışanlar, zamana bağlı eksik istihdam edilenler ve yetersiz istihdam edilenler eklendiğinde ise işsiz sayısı 7,5 milyona dayanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, Kasım 2018 döneminde 15-24 yaş arasındaki gençlerde ve üniversite mezunlarında da işsizlik oranının arttığını ve 2017'nin aynı ayına göre 201 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Reel kesime ait tüm veriler ekonomik krizin, milletimiz üzerindeki yükünün giderek ağırlaştığını ortaya koymaktadır. Ekonomide üretim çakılmakta, işsizlik hızla artmakta, sokaklarda meyve-sebze kuyrukları uzayıp gitmekte, milletin üzerine ateşten gömlek geçirilmektedir. Duran ekonomik aktivite ithalata ve dövize olan talebi yavaşlatmakta, dövizin tansiyonunu düşürmektedir."