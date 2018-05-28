CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu ve milletvekili adayları, İYİ Parti'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığınca Eski Müftülük Caddesi'ndeki bir binanın zemin katında oluşturulan seçim bürosunun açılışı törenle yapıldı.

CHP Kırşehir İl Başkanı Tanrıbuyurdu, milletvekili adayları Metin İlhan ve Çağdaş Gökalp de açılışın ardından İYİ Parti seçim bürosunu ziyaret ederek, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, milletvekili adayları Mustafa Hakan Ünser ve Asaf Kayaoğlu ile bir süre görüştü.

Göçen, kendi adaylarına ve ziyarete gelen CHP adaylarına seçimde başarılar diledi.

Kayaoğlu da seçim bürosunu bugün itibarıyla açtıklarını belirterek, "Ramazan boyunca sahura kadar da açık olacak. Destekleyen tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık. Türkiye iyi olacak, Kırşehir iyi olacak." dedi.