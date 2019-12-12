Son Dakika

CHP'den "Doğa Koleji" açıklaması

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Velilerimizin çığlığı, çocuklarımızın gelecek kaygısıdır. Öğretmenlerimizin çığlığı, üç kuruşluk maaş için değildir, öğrencilerinin gelecek kaygısıdır" - "Maarif Vakfı, FETÖ'nün okullarını almaktan vazgeçsin. Gelsin bu okulla bu çocuklara sahip çıksın"

Genel 12.12.2019, 14:53
CHP'den
banner230

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Doğa Koleji ile ilgili olarak, "Bir haftadır devam eden öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin feryadı Türkiye'nin gündeminde. Ancak bu durum parlamentoda dillendirilmiyor." dedi.

Kaya, bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Doğa Koleji'nin Eryaman'daki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerle görüştü.

Daha sonra okul önünde yaptığı basın açıklamasında, 2002'de kurulan kolejin 2016'da bir inşaat şirketine devredildiğini söyleyen Kaya, öğrenci velilerinin verdiği paranın inşaata aktarıldığını iddia etti.

Öğrencilerin kolejde yaşanan sorunlardan etkilendiğine dikkati çeken Kaya, "Bir haftadır devam eden öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin feryadı Türkiye'nin gündeminde. Ancak bu durum parlamentoda dillendirilmiyor. Velilerimizin çığlığı, çocuklarımızın gelecek kaygısıdır. Öğretmenlerimizin çığlığı, üç kuruşluk maaş için değildir, öğrencilerinin gelecek kaygısıdır. 82 bin öğrenci, 13 bin 500 çalışan ve yaklaşık 500 bin aileyi ilgilendiren bir kurum, ne yazık ki çökertiliyor." ifadelerini kullandı.

Kolej yöneticileri ve öğretmenlerinin aylardır maaş almadığını anlatan Kaya, "Maarif Vakfı, FETÖ'nün okullarını almaktan vazgeçsin. Gelsin bu okulla bu çocuklara sahip çıksın." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "özel okul açanlara teminat yatırma koşulu getirilsin" açıklamasını destekleyen Kaya, yasanın TBMM'ye gelmesi durumunda, parti olarak da destek vereceklerini vurguladı.

CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır da öğrenci velilerine ve öğretmenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Velilerin, öğrencilerin toplanan paraları betona yatırıldı. Bugün bizim çocuklarımız, eğitim alamayacak duruma geldi." dedi.

#Chp #CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya #Doğa Koleji
Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:40
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@