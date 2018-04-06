CHP'den Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve bazı CHP'li milletvekilleri, Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesi öncesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) önünde açıklama yaptı, ihale salonuna girerek ihaleyi protesto etti.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, satışın gayri milli olduğunu iddia ederek, "Adeta Amerikan şirketlerine Türkiye'yi peşkeş çekme satışıdır. Nişasta bazlı şeker lobisi milli, yerli şeker üreticisini yenmek üzeredir." dedi.

Hükümetin büyüyen şeker ittifakının korkusuyla CHP'nin yapacağı mitinglerden önce bu satışı gerçekleştirmek istediğini ifade eden Ağbaba, şunları söyledi:

"Bu idarenin ismi peşkeş idaresi olmuş durumda. Bu fabrikaları almak isteyenlere duyuruyoruz, şimdi alırsanız bile milletimize taahhütümüzdür bu fabrikaları 2019'da kamulaştırmak bizim namus ve şeref borcumuzdur. Bu satış hukuksuzdur, gayri millidir. Bu satışın talimatını verenleri şiddetle kınıyoruz. Bu satış ve kararı tanımıyoruz, yok hükmündedir."

Vekiller ihale salonuna girdi

Açıklamanın ardından ihale salonuna girmek isteyen Ağbaba ve CHP milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Orhan Sarıbal, Burcu Köksal ve Mustafa Balbay güvenlik görevlilerince salona alınmak istenmedi. Daha sonra araya giren görevlilerin onayıyla vekiller ihale salonuna girdi.

Bunun üzerine ÖİB Başkanı Ahmet Aksu, ihalenin sağlıklı sürdürülmesinin herkesin temennisi olduğunu belirterek, "Şeker fabrikaları hepimiz için önemli kuruluş. O yüzden sessiz, sakin bir şekilde ihale komisyonu ve yatırımcıların kendi işlerini yapmalarına imkan verecek bir ortamı hep birlikte tesis edelim." diye konuştu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da "Saklanan bir şey mi var milletin temsilcilerinden? Neyi sağlıksız hale getireceğiz?" şeklinde tepki gösterdi.

Bir süre ihaleyi izleyen Ağbaba ve milletvekilleri daha sonra şeker fabrikalarının satışına ilişkin tepki içerikli sözler sarf ederek salondan ayrıldı.

Muhabir: Esin Işık