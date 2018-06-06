CHP yürüyüşüne saldırı planı davası

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Selim İbiş, Kadir Kökoğlu ve Abdullah Albayerli ile tutuksuz yargılanan Ahmet K, Selahattin A, Ferhat K, Ahmet T, Seyit K, Burhanettin K. ve Emre E. ile avukatları katıldı.

Silahlı terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimat doğrultusunda Kayseri'den kiraladığı minibüsle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla Kocaeli'de ayrı dosyadan yargılanan Oğuzhan Korkmaz'ın, bu dosyanın tutuksuz sanığı eşi Ayla Korkmaz ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Oğuzhan Korkmaz, DEAŞ'la ilgisi bulunmadığını öne sürerek, "Benim terör örgütüyle bir alakam yok. Sadece bir olaya karıştım. Bir video çektim. Onu da sadece Emre diye bir arkadaşım biliyordu. Ben kimsenin emiri değilim, böyle bir şey yok. Ben DEAŞ'ın Kayseri sorumlusu değilim." dedi.

Tutuklu sanıklar İbiş, Kökoğlu ve Albayerli de suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Diğer sanıklar da Oğuzhan Korkmaz'ın iftirasına uğradıklarını, örgüt üyesi olmadıklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İbiş, Kökoğlu ve Albayerli'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.