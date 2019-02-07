CHP yürüyüşüne saldırı planı davası

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe saldırı planı davasına ilişkin, "CHP, nereden gelirse gelsin, kimi hedef alırsa alsın, amacı ne olursa olsun her zaman terör örgütlerini şiddetle kınamıştır." dedi.

Arık, Kayseri Adliyesi önünde, CHP yürüyüşüne saldırı planı davasının karara bağlanan duruşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların ceza aldığını söyledi.

Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünün de saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Arık, "Adalet yürüyüşümüze, IŞİD terör örgütü üyeleri suikast hazırlığındayken yakalandı. Bugün bunun davası görüldü. Şu net olarak görülüyor ki CHP ve Kılıçdaroğlu, terör örgütünün hedefinde olan isimlerdir." diye konuştu.

Arık, "CHP, nereden gelirse gelsin, kimi hedef alırsa alsın, amacı ne olursa olsun her zaman terör örgütlerini şiddetle kınamıştır. CHP'yi terör örgütleri ile HDP ile birlikteymiş gibi göstermeye çalışanlara aslında bugünkü görülen dava da güzel bir cevaptır." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kararını garip karşıladıklarını belirten Arık, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımıza suikast olayından dolayı bu IŞİD terör örgütü mensupları ceza almadı. Örgüt üyeliğinden ceza aldılar. Gerekçesi şu şekilde açıklandı, 'hazırlık aşamasında olduğu için.' Bunlar hedeflerine ulaşmış olsalardı o zaman mı ceza alacaklardı? Çok düşündürücü, çok üzerinde durulması gereken bir konu. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde bulundukları için ceza almamalarını bir kez daha toplumun, milletin vicdanına bırakıyorum. Ortada adam öldürmeye kastetme, ortada kitlesel bir hareket, bir terör olayı var. Emniyet güçlerimize de teşekkür ediyoruz. Onların vasıtasıyla yakalanmışlar. Takipçisi olacağız. Terör örgütlerini şiddetle kınıyoruz."

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ'ın "sözde emiri" Oğuzhan Korkmaz "terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün, diğer sanıklar ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.