CHP Yerköy ilçe örgütünden iftar yemeği

YOZGAT (AA) - CHP Yerköy ilçe örgütü, iftar yemeği düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlen iftar yemeğine, CHP Yozgat Milletvekili Adayları Ali Keven, Rakibe Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP İlçe Başkanı Erdem Koyunbaşoğlu ve partililer katıldı.

CHP İl Başkanı Yaşar, iftarda yaptığı konuşmada, "Yerköy teşkilatımızın düzenlediği iftar yemeğine katılarak bizleri onurlandıran CHP Yozgat milletvekilli adaylarına, ilçe halkına ve teşkilata teşekkür ederim." dedi.