NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz çok iktidar gördük, cumhuriyet değerleri ile uğraşan, cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmaya çalışan başka siyasi partiler de gördük. Onlar şu anda tarihin çöplüğünde ama CHP sizlerin sayesinde dimdik ayakta." dedi.

Salıcı, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi.

Yerel seçimler öncesi il teşkilatlarının görüşlerinin alınması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Salıcı, AK Parti'nin adalet ve kalkınma kavramlarından uzaklaştığını savunarak, vatandaşların ekonomik sorunlar yaşadığı dönemde, il ve ilçelerdeki parti teşkilatlarının yerel seçim sürecinde gayretli çalışmasının kendilerini iktidara taşıyabileceğini belirtti.

Salıcı, "Biz çok iktidar gördük, cumhuriyet değerleri ile uğraşan, cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmaya çalışan başka siyasi partiler de gördük. Onlar şu anda tarihin çöplüğünde ama CHP sizlerin sayesinde dimdik ayakta. Bu mücadele, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni öncelikle iktidardan uzaklaştıracak. Sonra da Atatürk'ü, cumhuriyet değerlerini ve solun sosyal demokrasisinin evrensel değerlerini iktidara getirecek olan bir mücadele." diye konuştu.

İktidara karşı mücadelede tüm CHP'lilerin üzerine ağır sorumluklar düştüğünü vurgulayan Salıcı, "İktidar kurudu, yaş üzümden kuru üzüme dönüştü. 30 Mart yerel seçimlerinde, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızın da desteğini alarak bu iktidarı yerelden başlayarak ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Salıcı, CHP'ye ağır bir sorumluluk düştüğünü, bir araya geleceklerini, birlik olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğu yerine getirmek için bütün CHP'liler önümüzdeki altı ay boyunca var gücüyle çalışacak. İçinde bulunduğumuz ortam anormal bir durum. Türkiye sağının şöyle bir hikayesi vardır; 'Biz gelirsek ekonomiyi büyütürüz.' derler. Bugün enflasyon rakamları açıklandı, tam bir facia. Aylık enflasyon rakamı yüzde 6,30 iken, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 24,5 ve üretici enflasyonu yüzde 46,5. Aradaki fark tüketiciye yeni fiyat artışları olarak önümüzdeki günlerde yansıyacak. Üç aydır doğalgaz ve elektriğe de her ay en az yüzde 9 oranında zam geliyor."

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 13:33