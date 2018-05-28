CHP Sivas milletvekili adayı Karasu'dan Aydın'a ziyaret

SİVAS (AA) - CHP Sivas Milletvekili adayı Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Sivas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre,CHP Sivas 1. sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu, 2. sıra adayı Sinan Öztürk ve İl Başkanı Yılmaz Coşkun ile Başkan Aydın'ı ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri öncesi görüş alışverişinde bulundu.

Aydın, Karasu'ya seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, "Bizler farklı görüşlerden olabiliriz ancak birbirimizi tanıyan, bilen ve insani ilişkilerini sürdüren kişileriz. Siyaset kavga etmek değil. Ülkenin, şehrin ve toplumun menfaatleri söz konusu olduğu zaman her şeyi bir kenara bırakıp çözüme odaklanmaktır, bir araya gelmektir." ifadesini kullandı.

Karasu ise seçimlerin, demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin anahtarı belediye başkanımızda, şehrin tamamının başkanı. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Memleketimiz için hayırlısı olsun diyoruz. Sivas'a hizmet etmek için çalışıyoruz. İyi yapılanların yanında olup, yanlışı eleştiririz. Ancak biz bu sokaklarda yürümeye, karşılıklı selam vermeye devam edeceğiz. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile bir seçim dönemi geçirmek istiyoruz. Bütün adaylara başarılar diliyorum."