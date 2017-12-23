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CHP Seydişehir İlçe Kongresi

KONYA (AA) - CHP Seydişehir İlçe Kongresi yapıldı. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan kongreye, CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, İl Başkanı Mehmet Ali Ünal, il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler...

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
CHP Seydişehir İlçe Kongresi
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KONYA (AA) - CHP Seydişehir İlçe Kongresi yapıldı.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan kongreye, CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, İl Başkanı Mehmet Ali Ünal, il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede, mevcut ilçe başkanı Yunus Uysal yeniden aday olmazken, tek liste ile girilen seçimlerde Orhan Özel, İlçe Başkanı seçildi.

Özel, kongre sonrası yaptığı konuşmada "Yunus başkanımız gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Ailesinden daha çok zamanı partimize ayırdı. Parti binamızı her gün açtı ve halkımızın derdine derman olmaya çalıştı. Ben buradan özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.


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