CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırladı

ANKARA (AA) - CHP tarafından hazırlanan hekimler ve sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili politika notunda, "CHP, sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlayacak sert ve caydırıcı önlemleri alacaktır. Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar adli suç olarak değil, kamu sağlığına karşı işlenen suç kapsamına alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından son dönemde artan hekimler ve sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırlandı.

Türkiye'de her gün ortalama 40 sağlık çalışanının, fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet biçimlerinden birine maruz kaldığı belirtilen politika notunda, her saat başı birden fazla sağlık çalışanının şiddete uğradığı bildirildi.

Politika notunda sağlık çalışanlarının dörtte üçünün çalışma yaşamlarında en az bir kere şiddete maruz kaldığına işaret edildi.

"13 yıl içinde acile başvurular yüzde 455 arttı"

Türkiye'de tüm hastanelerdeki acil servislere müracaat sayısının 2002 yılında 20 milyonken 2015'te 111 milyona ulaştığına dikkati çekilen politika notunda, "13 yıl içinde acile başvurularda yüzde 455 artış yaşanmıştır. Türkiye, bir yıl içinde acil servise başvuru sayısının ülke nüfusundan fazla olduğu tek ülkedir." görüşüne yer verildi.

On yılda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında büyük artış yaşandığı ifade edilen politika notunda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"17 yıllık AKP iktidarında sağlık görevlileri ve vatandaşlar arasındaki güven ilişkisi aşındırılmıştır. Sağlık çalışanları ile hastalar ve hasta yakınları haksız biçimde karşı karşıya getirilmiştir. Yurt dışında çalışmak üzere Türk Tabipleri Birliğinden sicil verisi isteyen hekim sayısı 2012 yılında 59 iken bu rakam 2019 yılında 906'ya ulaşmıştır. Bir diğer deyişle yurt dışına gitmeyi hedefleyen hekim sayısında 7 yılda 15 kat artış olmuştur."

Açıklamada, istatistiklerin, Türkiye'de her gün ortalama 40 sağlık çalışanının fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet biçimlerinden birine maruz kaldığını gösterdiği vurgulanan politika notunda şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti takip etmek için Alo 113 Beyaz Kod Uygulaması'nı başlatmıştır. 2012 yılının Mayıs ayından 2019 Ağustos ayına kadar bu uygulamaya 91 bin 355 şiddet vakası bildirilmiştir. 2017 yılında yapılan başvuru sayısı, 2012 yılında yapılanlarla karşılaştırıldığında yüzde 26 artış göstermiştir. Vakaların yüzde 30'una yakınında sağlık çalışanları doğrudan fiziksel şiddete maruz kalmıştır."

Politika notunda "beyaz kod" verileri incelendiğinde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin cezasız kaldığının ortaya çıktığı savunuldu.

Can güvenliğini sağlayacak caydırıcı önlemler

CHP'nin nitelikli sağlık hizmeti için öncelikle sağlık çalışanlarının güvenli ve verimli ortamlarda çalışmaları gerektiği görüşünde olduğu vurgulanan politika notunda, "Bunun için sağlık kuruluşlarının hem içinde hem de çevresinde sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlayacak sert ve caydırıcı önlemleri alacaktır. Sağlık kuruluşlarına silah, kesici ve delici alet gibi şiddet aracı olabilecek unsurların girmesinin önlenmesini sağlayacak, güvenlik tedbirlerini artıracaktır." açıklamasında bulunuldu.

Politika notunda önlemlerin yeniden düzenleneceğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Hangi unvana ya da göreve sahip olursa olsun hiçbir sağlık çalışanı, sağlık kuruluşlarındaki tedbirlerin, bildirim ve destek mekanizmalarının dışında bırakılmayacaktır. CHP, sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlayacak sert ve caydırıcı önlemleri alacaktır. Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar adli suç olarak değil, kamu sağlığına karşı işlenen suç kapsamına alınacaktır. Bu amaçla Türk Ceza Kanunu’nda gerekli caydırıcı ve kapsamlı düzenlemeler yapılacaktır.

Sağlık çalışanlarına karşı cebir, tehdit veya şiddet için verilen cezaya ek olarak, kişilerin bu davranışlarla sağlık hizmetini engellediği ve bu yolla kamu sağlığına karşı suç işlediği gerekçesiyle verilecek cezalar artırılacaktır."

Ayrıca, politika notunda "Sağlık sistemi mutlaka kamu yararı gözetilerek yeniden düzenlenecektir. Bu doğrultuda koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. Bu sayede ikinci ve üçüncü kademe sağlık hizmetleri üzerindeki yükün azaltılmasıyla birlikte tüm sağlık kademelerinde sağlık hizmetlerinin niteliği ve sağlık çalışanlarının mesleki memnuniyeti artırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.