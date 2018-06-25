CHP, Nevşehir'de 41 yıl aradan sonra milletvekili çıkardı

NEVŞEHİR (AA) - 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Nevşehir'den CHP milletvekili seçilen Faruk Sarıaslan, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi.

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ile kameraların karşısına geçen Sarıaslan, CHP'nin Nevşehir'de en son 1977 yılında, sosyal demokrat çizgiden ise en son 1987 yılında milletvekili çıkardığına işaret ederek, seçmelere teveccühlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Sarıaslan, milletvekili seçilmesinde Millet İttifakı'nda yer alan partilerin avantaj sağladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu kadar süre sonra Nevşehir halkının seçmesi nedeniyle bunun sorumluluğunda olarak milletvekilliği yapacağım. Nevşehir'in sorunlarını biliyorum, çözüm yollarını bulmak için çalışacağım. Nevşehir'de tarım ve turizm alanında büyük sorunlar var, halkın taleplerini alarak bunları meclise yansıtacağım ve takipçisi olacağım. Nevşehir'de İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin getirdiği avantaj vardı, bunun yanında parti olarak da oyumuzu artırdık. Bu da gösteriyor ki Nevşehir halkında sola doğru bir eğilim var. Bizi sevindiren bu durumu artırmak istiyoruz."

Gülmez de uzun bir aradan sonra partileri adına kentten TBMM'ye milletvekili gönderiyor olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.