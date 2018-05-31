CHP milletvekillerinden Beypazarı'na ziyaret

ANKARA (AA) - CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayları Beypazarı ilçesinde seçim çalışması yaptı.

CHP Ankara Milletvekili ve adayı Nihat Yeşil ile milletvekili adayı Battal Yıldız, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek, CHP İlçe Başkanı Ali Uysal eşliğinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile esnafla bir araya geldi.

Yeşil, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin Türkiye'de tarımı ve sanayiyi bitirdiğini, köylüyü fakirleştirdiğini ve yetişen gençliğin yüzde 90'nının işsiz olduğunu ileri sürerek, şunları dile getirdi:

"Gelinen bu noktada Türkiye'nin gerçeklerini sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşliğin olmadığı yerde, barışın olmadığı yerde huzur olmaz. Büyükşehir yasası diye yasa çıkardılar. Bu yasalardan ve Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarından tüm vatandaşlar şikayetçi. Türkiye'nin tüm kurumlarını değiştiriyorlar. Büyükşehir Yasası, büyük bir yaradır."