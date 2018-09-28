CHP Milletvekili Süllü OSB Başkanı Küpeli'yi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.



Süllü, ziyarette, OSB'de yapılan ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Her zaman OSB'nin yanında olduklarının altını çizen Süllü, "Bu dönemi hem sizin hem de çalışanlarınızın riske girmeden atlatması çok önemli. Bu konuda Eskişehir milletvekili olarak, Mecliste her türlü görüş ve önerilerinizi dile getirmek için buradayız." dedi.



Küpeli de Gemlik liman bağlantısının önemine değinerek, "İhracatta kolaylık ve ucuz nakliye açısından OSB-Gemlik demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesi lazım. Havaalanındaki uçuş yelpazesinin genişletilmesi de Eskişehir ve çevre iller için faydalı olacaktır." yorumunu yaptı.