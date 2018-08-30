CHP Milletvekili Sarıaslan'dan HES tepkisi

NEVŞEHİR (AA) - CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu HES'lerin su tutmasından kaynaklanan çevre sorunlarıyla ilgili bazın açıklaması yaptı.

Avanos ilçesinde Kızılırmak kenarında açıklamada açıklamada bulunan Sarıaslan, HES'lerin bir aya yakın zamandır su tutması ile oluşan çevre kirliliği karşısında ilgili kurumların hiçbir çalışma yapmadığını savundu.



Ortaya çıkan sorunun bir an önce yetkililer tarafından çözüme ulaştırılması gerektiğini ve sürecin takipçisi olacağını belirten Sarıaslan, şunları kaydetti:

"Kızılırmak yüzyıllardır akar gider hiç böyle bir sorunla karşılaşılmadı, hükümet buradan elektrik üretmek için tesisler kurdu fakat sonunu hiç düşünmedi. Tarihimizde bir köprü yapılırken bile o yerin iklim yapısı birkaç yıl araştırılırdı. Kızılırmak'ın sorununu Nevşehir valimize aktardım, bir araştırma yaptıklarını söyledi. Diğer Nevşehir milletvekillerimizin de bu konuda hassas olacaklarını düşünmek istiyorum. Ortalığı koku sarmadan, Kızılırmak'ın bir an evvel eski haline gelmesi lazım. Bir ay içinde sorun çözülmezse konuyu Meclise taşıyacağım. Soru önergesi vererek bakandan bunun nedenini öğreneceğim ve basın mensuplarıyla paylaşacağım."

Basın açıklamasına CHP il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

