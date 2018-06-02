CHP milletvekili adaylarının Yunak ziyareti

KONYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya milletvekili Adayları Abdüllatif Şener, Hasan Sarımehmetoğlu, Orhan Kaya, Sefer İpek ve Hasan Pektekin, Yunak ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunak Kent Parkı’nda vatandaşları selamlayarak bir konuşma yapan CHP Konya 1.sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, iktidarın tükenmişliğini her gittikleri yerde gördüklerini iddia etti.

AK Parti’nin politikalarının iflas ettiğini ileri süren Şener, şunları kaydetti:

"AK Parti, 16 yıllık iktidarı sonunda tükenmişliği yaşıyor. Artık söyledikleri vaatler halkta karşılık bulmuyor. Biz gittiğimiz her yerde buna şahit oluyoruz. Kentte, köyde, mahallede yaşayan tüm vatandaşlarımız iktidarın son viraja girdiğini biliyor. Bu gerçeği AK Parti de görüyor. Bu millet verdiği yetkiyi takip eder. AK Parti halkın iradesini kötüye kullanmıştır."