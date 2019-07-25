CHP Konya Milletvekili Şener Hadim’de

KONYA (AA) - CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri ve tüccarları ziyaret etti. CHP Hadim İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Şener, daha sonra kiraz alım tesislerini inceledi. Şener,...