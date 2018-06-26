CHP Kırşehir teşkilatından seçim kutlaması

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde bir milletvekili çıkarılması nedeniyle kutlama yaptı.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen kutlama programında yerel müzik grubu konser verdi.

CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, burada yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra Kırşehir'den milletvekili çıkarmalarından dolayı mutlu olduğunu, daha büyük başarılar elde edeceklerini söyledi.

CHP'den Kırşehir Milletvekili seçilen Metin İlhan ise, destek veren partililer ve vatandaşlara teşekkür ederek, Kırşehir'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını belirtti.

Çok karışık duygular içinde olduğunu ifade eden İlhan, "Çok ciddi ve önemli bir görev aldığımı düşünüyorum. Pazar günü seçim çok çekişmeli geçti diyebiliriz. İkinci haber ise bizi gerçekten üzdü. Muharrem İnce'nin seçilememesi kolumuzu kanadımızı kırdı. Ama enerjimizi hiç bir zaman düşürmeyeceğiz. Belediye seçimleri için şimdiden çok çalışacağız. İnşallah mecliste de sizi çok iyi temsil edeceğim. Sürekli içinizde olacağım, hep beraber çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer, müzik eşliğinde halay çekerek seçim başarısını kutladı.