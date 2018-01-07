CHP Kırşehir Olağan İl Kongresi yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, olağan kongrede güven tazeledi.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan CHP Kırşehir Olağan İl Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın divan başkanlığını üstlendiği kongrede, Yılmaz Zengin ile Hüseyin Çakmak başkanlığa aday oldu.

Kongrede seçim öncesi Çakmak ve Yılmaz'ın listelerindeki bazı kişiler arasında gerginlik gerginlik yaşandı.Yaşanan bu olay sonrası Çakmak, adaylıktan çekildiğini açıklayıp kendisini destekleyenlerle salondan ayrıldı.

Yılmaz Zengin, tek aday olarak girdiği seçim sonucunda kongrede yenirden başkanlığa getirildi.