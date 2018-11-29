CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı'na atanan Doğan Yıldızhan, kapılarının her kesimden vatandaşa açık olduğunu söyledi.

Partisinin Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Yıldızhan, oluşturdukları yönetim kurulunu tanıttı.

CHP'nin seçimlere en hazır parti olduğunu vurgulayan Korkmaz, 24 Haziran seçimlerinde Kırşehir'de ortaya konan başarıyı 31 Mart 2019'da da göstereceklerini savundu.

Korkmaz, "Bu çatı, geleneği olan ulu bir çınardır. Bu çınarın altında hepimize yer var. Yaşlısıyla genciyle, kadınıyla çocuğuyla, kentlisiyle köylüsüyle birlikte başaracağız. El ele vereceğiz. Bir kartopu misali; umudu, güzelliği çoğalta çoğalta yol alacağız. Çok çalışacağız; yorulmayacağız, sızlanmayacağız, asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Kapılarımız her kesimden vatandaşlarımıza açık olacak." dedi.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu asıl üyeleri, Mehmet Topel, Murat Zobu, Latife Çakmak, Nergiz Gökçınar, Sevda Saratlı, Hüseyin Beydoğan, Nazım Köksal, Feryal İlbaş, Hanifi Akbayır, Murat Develi, Ahmet Gök, Mehtap İlanbey, Dündar Torunoğlu, Gülay Elibol, Salih Ersoy, Hacı Kul'dan oluştu.



