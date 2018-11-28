CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı görevden alındı

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz görevden alındı.

Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP MYK kararıyla ilçe yönetimi olarak görevden alındıklarını duyurdu.

CHP'nin çeşitli kademelerinde görev aldığını belirten Korkmaz, "En son CHP Kırşehir Merkez ilçe Başkanlığı görevindeyken 24 Haziran seçimlerinde partimizin Türkiye genelinde ki en büyük oy artışını il ve ilçe örgütümüzün organize çalışmalarıyla başardık.

Yapılan MYK kararı sonucunda ilçe yönetimi olarak görevden alınmış bulunmaktayız. Bizim CHP'ye gönül bağımız koltuk sevdalısı değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu altı oklu eski CHP'dir. Biz ev sahibiyiz partimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı görevine Doğan Yıldızhan'ın atandığı öğrenildi.