CHP Kayseri örgütü, Nevşehir'de çalıştay yapacak

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 23 Ekim tarihinde Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çalıştay yapacaklarını belirtti.

Özer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kayseri il örgütü olarak bugüne kadar yapılmayan bir uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi.

Parti örgütü olarak 23 Ekim Salı günü Nevşehir Gülşehir'de çalıştay yapacaklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin 2019 seçimlerinde, nasıl doğru adımlar atması gerektiği konusunda en doğru yol haritası çizecek kalabalık bir katılımın olacağını belirtmek isterim. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, Mart 2019 seçimleri için görüş ve önerileri olan, niyeti de üzüm yemek olan partililerimiz ve dostlarımız için her zaman kapımız açık. Her zaman onları dinlemeye, görüşlerinden faydalanmaya hazırız. Biz ortak aklın, bilimin, demokrasinin yanında olan bir partiyiz."

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 14:05