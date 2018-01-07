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CHP Kayseri İl Kongresi'nde gerginlik

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Kongresinde "çarşaf liste" gerginliği yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosundaki kongrede, Ümit Özer ile İbrahim İlbasmış aday oldu. Kongrede, yönetim kurulu seçiminin "çarşaf liste"...

07 Ocak 2018 Pazar 20:52
CHP Kayseri İl Kongresi'nde gerginlik
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KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Kongresinde "çarşaf liste" gerginliği yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosundaki kongrede, Ümit Özer ile İbrahim İlbasmış aday oldu.

Kongrede, yönetim kurulu seçiminin "çarşaf liste" yönetimiyle yapılması için önerge verilmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından yapılan oylamayla önerge kabul edildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya'nın divan başkanlığı yaptığı kongrede, seçim yönteminin belirlenmesinin ardından delegeler yönetimde görmek istedikleri isimleri tek tek belirlemek için sandık başına gitti.

Kongrede oy tasnifi sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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