CHP Karaman Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı

KARAMAN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Karaman milletvekili adayları, düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan CHP Karaman İl Başkanı Kadir Ergin, partisinin yaşanan tüm sıkıntılara son vermeye ve geleceği karanlıktan kurtarmaya bir aday olduğunu söyledi.

Milletin desteği ile millet ittifakı olarak seçimlerden başarıyla çıkacaklarını ifade eden Ergin, "Ülkemizin huzur, dayanışma ve güven duygusu içerisinde gelişmesini sağlayacak, yaşanan tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracağız." dedi.

Daha sonra sırasıyla söz alan milletvekili adayları İsmail Atakan Ünver, Hakan Akbulut ve Yusuf Baştuğ kendilerini tanıttı.

Toplantıya, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, PM Üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülsüm Florinalı, eski Bakan CHP Konya 1. sıra milletvekili adayı Abdullatif Şener, parti yönetimi ve partililer katıldı.