CHP heyeti Gülen'in iade dosyasını inceliyor

ANKARA (AA) - CHP heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarına ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeye başladı.

CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet, saat 11.00'de Kızılay'daki Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına geldi.

Girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, hukukçu milletvekilleri ve Ankara Barosundan iki hukukçu ile Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere Bakanlığa geldiklerini belirtti.

Emir, "Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır." dedi.

İncelemenin kaç saat süreceğinin sorulması üzerine Emir, herhangi bir zaman planlamalarının ve acelelerinin olmadığını aktardı.

Emir'in açıklamalarının ardından heyet, Bakanlık yetkilileriyle Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğündeki görüşmeye geçti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarda bulunduktan sonra CHP, iade dosyalarını incelemek için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.