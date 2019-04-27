CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı İbrahim Karaca, CHP Meclis üyeleri Hüseyin Çakmak, Özgür Ökmen, Sinan Acar, Fikret Bahadan'ın katıldığı ve Ankara Barosu Gölbaşı Tesislerinde düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen muhtarlardan mahallelerindeki sorunlar hakkında bilgi alındı.

Karaca, ilçedeki sorunların çözümü için ellerini taşın altına sokmaya hazır olduklarını söyledi.

Seçim sürecinin sona erdiğini, şimdi daha zor bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Karaca, "O da hizmettir. Bundan sonra hep birlikte yapmamız gereken tek şey var. O da hizmeti vatandaşa ulaştırmaktır. Artık rozetler çıkmıştır. Artık vatandaşa nasıl hizmet edeceğiz, bu noktada yoğunlaştık." dedi.



