CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: Türkiye eninde sonunda terörü yenecektir

TBMM (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamzaçebi, Batman'ın Gercüş ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile 7 askerin şehit edildiğini ve 5 askerin de yaralandığına işaret ederek, "Şehit askerlerimize rahmet yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum. Terörü vasıta edinen politikaların Türkiye Cumhuriyeti ile baş etmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti eninde sonunda terörü yenecektir. Bu topraklarda yaşayan herkesi teröre karşı birlikte olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm uygulaması

Akif Hamzaçebi, Üsküdar Belediyesinin kentsel dönüşüm uygulamasını da eleştirerek, şöyle devam etti:

"Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki Esentepe Camisi bu sabah çevik kuvvet polisleri eşliğinde yıkıldı. Çevik kuvvet gücü ile bir cami yıkılamaz. Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında bin 600'den fazla bağımsız bölümden 400 civarındaki bölüm yıkılmış durumda. Bin 200 bağımsız bölüm daha duruyor. Mahalle halkı bu yıkıma karşı direniyor."

Hamzaçebi, mahalle halkının "Yıkılacak binaların yerinde mi başka bir yerde mi kendilerine daire verileceğini" merak ettiğini, Üsküdar Belediyesinin ise mahalle halkına "Bize güvenin gerisini merak etmeyin" diye cevap verdiğini, sorunun da bu nedenden kaynaklandığını ileri sürdü.

"Vatandaşın katılmadığı hiçbir kentsel dönüşüm projesinin başarılı olma şansı yoktur. Zorla imzalanan bir mukavele ile kentsel dönüşüm yapılamaz" diyen Hamzaçebi, sorunun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesinin vatandaşla bir araya gelip uzlaşmasını istedi.

Sel baskınları

Beykoz'daki selin etkili olduğu mahallelerde incelemelerde bulunduğunu ve vatandaşların sorunlarını dinlendiğini aktaran Hamzaçebi, "Türkiye de küresel iklim değişikliğine karşı Küresel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması zorunluluğu var. İstanbul'un atık su ve kanalizasyon alt yapısı ile dere ıslah yönteminin yeniden yapılması gerekiyor. İSKİ'nin yöntemleri ve çalışmaları sellerin tahribatlarını engelleyemiyor." dedi.

İstanbul'un iyi yönetilmediğini yanlış imar düzenlemeleri ve yapılaşma ile rüzgar koridorlarının kesildiğini bunun da İstanbul'un ısınmasına neden olduğunu öne süren Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında "İstanbul'a ihanet ettik, bu ihanetten ben de sorumluyum" şeklindeki açıklamasını bir özeleştiri olarak görmek istediklerini ancak İstanbul'da imara kapalı yeşil alanların imara açılmaya devam ettiğini bildirdi.

Küçükçekmece, Arnavutköy ve Metris Kışlası başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerinde 62 yeşil alanın imara açıldığını iddia eden Hamzaçebi, şöyle dedi:

"Dünya yeşil alan kıyaslamasında İstanbul yeşil alan fakiri olan bir metropoldür. Toplam yeşil alan yüzölçümü yüzde 2,2'dir. Bu oran Avrupa kentlerinin en düşük aktif yeşil alanıdır. Yapılan araştırmalarda 2018 yaşam kalitesi raporunda İstanbul dünyanın 231. kenti olmuştur. İstanbul 2001 yılında 92. sıradaydı."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı

Hamzaçebi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı" yönündeki sorusunu şu yanıtı verdi:

"Söz ağızdan bir kere çıkar. İki buçuk yıl öne bu yola çıktığımı ifade ettim. Asla geri dönmek yok. İstanbul'u kazanana kadar çalışmalarımız devam edecek. Başka arkadaşlarımızda İstanbul için çalışma yürütebilir. Onların da en doğal hakkıdır. Sonuçta İstanbul'u yönetecek aday partimizin yönetimi tarafından belirlenecektir."

Hamzaçebi, İzmir Büyükşehir Belediyesi için henüz aday belirlenmediğini, zamanı gelince İzmir içinde adaylarının belirleneceğini kaydetti.