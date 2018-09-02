CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: Sevgi ve barış diline çok ihtiyacımız var

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Okullar arasında eğitim farklılıkları olmamalı. Doğu'daki bir okulda okuyan öğrencimiz, İstanbul'da okuyan bir öğrencimizden daha az eğitim almamalı. Hepsi aynı iyi eğitimi almalı." dedi.

Hamzaçebi, partisi tarafından düzenlenen organizasyonla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden konuk olan 52 öğrencinin bir hafta süreyle Sarıyer Belediyesinin Kilyos tesislerinde tatil yaptığı programı için düzenlenen toplantıda konuştu.

İlk defa İstanbul'u gören ve tatil yapan öğrencilerle kahvaltı yapan Hamzaçebi'ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç eşlik etti.

Hamzaçebi, Türkiye'deki tüm çocukların eşit şartlarda eğitim alması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bütün çocuklarımız aynı eğitim olanaklarına sahip olmalı, bütün çocuklarımız sınavlara aynı eğitim düzeyi ile girmeli. Okullar arasında eğitim farklılıkları olmamalı. Doğu'daki bir okulda okuyan öğrencimiz, İstanbul'da okuyan bir öğrencimizden daha az eğitim almamalı. Hepsi aynı iyi eğitimi almalı. İşte burada devlete büyük bir görev düşüyor. Bunlar ileride mutlaka Türkiye'de gerçekleşecektir, omuzlarınızdaki bu yük hafifleyecek. Buna inanın."

Etkinliğin adının "Barışın Çocukları" olduğunu ifade eden Akif Hamzaçebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kutuplaşmanın çok konuşulduğu, toplum kesimlerinin birbirlerine farklı anlayışlarla baktığı bir süreçte sevgi ve barış diline çok ihtiyacımız var. Sizler bugünün çocukları, gençleri, yarının büyüklerisiniz. Sizler ailenizin içinde, yaşadığımız toplumun ve ülkemizin kalkınmasında çok büyük görevler üstleneceksiniz. Bu süreçte hayat boyu üstleneceğiniz bu görevlerde bütün işlerinizde, çalışma hayatlarınızda sizlere nefreti değil sevgiyi, kavgayı değil arkadaşlığı, dostluğu, çatışmayı değil barışı tavsiye ediyorum. Buna sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın ihtiyacı var."

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Muhabir: Gökhan Yılmaz