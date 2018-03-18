CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Adana'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 2 Şubat'ta Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verilen şehidin Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Burada şehidin babası Bekir Şık ve diğer yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, rahatsız olan CHP Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan'ı da Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Daha sonra Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada muhtarlarla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Muhabir: İbrahim Erikan, Eren Bozkurt