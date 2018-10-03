CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kreş ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da Altın Yıllar Yaşam Merkezi ile Ata’m Kreş ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla geldiği Çanakkale Havaalanı’nda, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve partililer tarafından karşılandı.

Buradan Altın Yıllar Yaşam Merkezi’ne giderek, 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na 75 yaşındaki Fatma Soy tarafından torununa götürmesi için el yapımı oyuncak hediye edildi.

Hediyeyi alan Kılıçdaroğlu, Fatma Soy’a teşekkür etti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Çanakkale Belediyesi Ata’m Kreş ve Çocuk Merkezi'ne geçerek buradaki çocuklarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu, merkez yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan ile belediye başkanları katıldı.

Kılıçdaroğlu, Biga ilçesinde temaslarda bulunmak üzere ayrıldı.

Muhabir: Burak Akay