CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP'nin Ankara 11. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Sözlerine, "Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Gün ayrışma günü değildir, gün parti içinde yarışma günü değildir, gün Türkiye Cumhuriyeti sorunlarını çözme günüdür, gün bugündür." diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, bireysel çıkarlarla yola çıkanların asla ve asla CHP'ye layık olmadıklarını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, toplumsal çıkarlarla yola çıktıklarını belirterek, hedeflerinin de demokrasi olduğuna işaret etti.

Demokrasinin kan kaybettiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Sokakta vatandaş rahat düşüncelerini ifade edemiyor. Yargı tümüyle 'bir kişiye teslim olmuş' gibi görüntü veriyor. Medya üzerinde yoğun baskılar var. Geldiğimiz süreç, iç açıcı bir süreç değildir. O nedenle hepimizin sorumlulukları var, hepimiz bütün bu gerçeklerden yola çıkarak demokrasiyi yeniden inşa etmek zorundayız." dedi.

Hangi partiden, hangi görüş ve inançtan olursa olsun, bütün vatandaşlara seslendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sizler, demokrasi konusunda bizim gibi düşünüyorsanız, 'herkes düşüncesini özgürce ifade edebilsin' diye düşünüyorsanız, 'her gazeteci düşündüğünü özgürce yazabilsin, hapishaneler düşüncelerini açıkladı diye tıklım tıklım dolduruldu, bundan rahatsısız' diyorsanız, bizimle beraber hareket edecekseniz demokrasi yolunda birlikte mücadele etmek zorundayız. Eğer bu mücadeleyi beraber yaparsak, beraber gerçekleştirirsek Kuvay-ı Milliyecilerin ruhunu yeniden ayağa kaldırmış olacağız."

"Belediye başkanlarımızı görevden alarak"

Mücadele ederken, Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini bilmelerinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, ön yargılarından arınıp, ülkenin sorunlarına kilitlenmek zorunda olduklarını kaydetti.

"Bugünlerde hükümet, bizi farklı bir mecranın içine sokmak istiyor." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarımızı görevden alarak, tartışma zeminini başka bir alana çekmek istiyor. Bu konuda son derece dikkatli bir tutum ve davranış içindeyiz. Elbetteki bundan duyulacak olan rahatsızlıkları dile getireceğiz. Ama ne olursa olsun Türkiye'nin gündeminden kimse bizi koparamayacaktır. Bu gündeme kilitleneceğiz. Kimin gündemi? Taşeron işçisinin gündemi, bizim gündemimiz. Akıllarının köşesinden bile geçmezdi taşeron işçilerin sorunu. Taşeron işçilerin sorununu gündeme getiren ve çözüm için dayatan parti, hiç kimse unutmasın, halkın partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

"İç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur"

"Eğer partinin içinde iç çekişmeler oluyorsa, iç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Onlar ayrılsınlar, gitsinler. Biz kendi işimize bakacağız. Türkiye'nin sorunlarına biz kilitleneceğiz. Partinin kendi içindeki sorunlarına kilitlenenlerin burada işi yoktur. Bir daha söylüyorum, partinin dedikoduya, 'şöyle oldu, böyle oldu vesaire' buna ihtiyacı yoktur. Bunu yapanların bu partide yeri de yoktur, kimse kusura bakmasın." dedi.

"'Yanlış yaptık' diyecekler, 'Aldatıldık' diyecekler"

Kılıçdaroğlu, 11 bin kişinin iradeleri dışında ByLock'a yönlendirildiğinin belirlenmesine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir açıklama çıktı. ByLock kullananlardan 11 bininin yanlış olduğu çıktı ortaya. 11 bin kişi ya meslekten atıldı ya hapishanelere tıkıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, 'Kurunun yanında yaş da yanar' dedi. 1-2 kişi olsa anlarım da 11 bin kişi ya. 11 bin kişi FETÖ'cülükle suçlandı. 11 bin kişinin çocukları okulda, aileleri FETÖ'cü diye suçlandı. En acımasız cezalarla karşı karşıya kaldılar. Çıkıldı denildi ki 'Bunlar ağaç kökü yesin.' 11 bin kişiye sesleniyorum, senin hakkını ben savunduğum zaman, mazlumların yanındayım dediğim zaman haksızlıkla karşı karşıya gelenlerin yanındayım, ben onların hakkını, hukukunu, adaletini savunacağım dediğim zaman bizi de suçladılar. Ama biz yolumuza, inançla ve kararlılıkla devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada biz haklıyız."

Kılıçdaroğlu, 11 bin kişinin bu nedenle mağdur edildiğini belirterek, "Şimdi onların, Balyoz ve Ergenekon davasında mağdur olanların tamamının iadeiitibarlarının sağlanması lazım. 11 bin kişiden, Balyoz'dan ve Ergenekon'dan mahkum olanların tamamı hakkında özür dilemeleri lazım. Özür dileyecekler, 'Yanlış yaptık' diyecekler, 'Aldatıldık' diyecekler." şeklinde konuştu.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, seçilecek kişilerden Ankara Büyükşehir Belediyesini almayı hedeflemelerini istedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, CHP Ankara İl Başkanlığınca hazırlanan video gösterildi.

Kongrede, seçimlerin yapılmasıyla ilgili çalışmalara geçildi.



Muhabir: İlkay Güder,Zehra Aydın