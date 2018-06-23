CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Enkaz edebiyatından söz etmeyeceğiz

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur, Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlarsa hiç enkaz edebiyatından söz etmeyeceğiz. Her kuruşun hesabını millete vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneğini (GİMAT) ziyaretinde yaptığı konuşmada, egemen güçlerin Türkiye'de oyun oynadığını söyledi.

"Türkiye tarımdan çekilsin." denildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın 180 milyar dolar tarım ürünü ihracatı bulunduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın 17 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye'de toprak ve insan gücünün daha fazla olduğunu ancak namuslu siyasetin bulunmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, cebini değil halkını düşünen siyaset anlayışının egemen olması gerektiğini belirtti.

Soğan ve patates fiyatlarının arttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tarım Bakanı konuşuyor, 'Nasıl bu fiyatlar arttı, hayret içerisindeyim.' Yarını göremezsen hayret içinde olursun. Fiyat yükseldi, kontrol edememişse görevini bırakır, istifa eder. Çekileceksin o zaman, yönetememişsen çekileceksin." diye konuştu.

"Kimse telefonla konuşamıyor"

Gerçek bir demokrasiye, esnaf, sanayici ve çiftçinin derdinin açık yüreklilikle anlatılacağı ortama ihtiyaç duyulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, kimse korkudan konuşamazsa demokrasiden söz edilemeyeceğini söyledi.

"Konuşmaktan da vazgeçtim, kimse telefonla konuşamıyor." iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun eleştiriye ihtiyacı olduğunu anlattı.

Her şeyin seçimden sonraya ertelendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan, 'Göreceksiniz seçimden sonra faizleri nasıl düşüreceğim' diyor, şimdi düşür oyun artsın. 'Seçimden sonra', niye seçimden sonra? Şimdi düşür, gelip tebrik edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerde partisine oy isteyen Kılıçdaroğlu, sorumluluğunun bilincinde olduğunu, gerçekleri anlatmaya devam edeceğini belirtti. Ekonomide çeşitli sorunlar yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bazı ülkelerden borç istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 1 milyon 644 bin emeklinin 1500 liranın altında aylık aldığını söyledi. En düşük emekli aylığının 1500 lira olacağını vadettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

"Bütün komşularımızla kavgalıyız"

Türkiye'nin dış politikasına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün komşularımızla kavgalıyız, hepsiyle. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kurmak olacak. Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya geleceğiz. 'Niye bu Müslüman dünyasında kan akıyor?' diyeceğiz. Niye bizim insanlar birbirini öldürüyor? Birinin eline silahı Amerika, diğerinin eline silahı Rusya veriyor. Bizim aklımız yok mu? Niye burayı bir barış havzasına döndürmüyoruz, birbirimizi öldürüyoruz?"

Kılıçdaroğlu, dış politikada yeni bir başlangıç yapacaklarına işaret etti. Terörün silahla değil akılla biteceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, terörü bitirme konusunda da kararlı olduklarını vurguladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur, Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlarsa hiç enkaz edebiyatından söz etmeyeceğiz. Her kuruşun hesabını millete vereceğiz." dedi.

Muhabir: Kemal Karadağ